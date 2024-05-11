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        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 1 ölü

        KIRŞEHİR'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için Kadir Şahin'in (25) ani manevra yaptığı otomobil, istinat duvarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:55
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        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 1 ölü
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        KIRŞEHİR’de yola çıkan köpeğe çarpmamak için Kadir Şahin’in (25) ani manevra yaptığı otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Şahin, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Kırşehir- Ortaköy yolu 15'inci kilometrede meydana geldi. Kadir Şahin, yola çıkan köpeğe çarpmamak için 40 EA 643 plakalı otomobiliyle ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Şahin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Köpeğin yara almadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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