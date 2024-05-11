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        Kırşehir'in ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

        Kırşehir'de 104 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:17
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        Kırşehir'in ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
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        Kırşehir'de 104 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 100 hacı adayı ile 4 görevli için Cacabey Meydanı'nda program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, hac ibadetinin arınma ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu, kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek için zihnen, fikren ve kalben yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.

        Tekin, "Rabbim haccınızı ve ibadetlerinizi kabul etsin, salimen gidip arınmış olarak dönebilmeyi hepinize nasip etsin. Orada kendiniz, aileniz, ülkemizin selameti, güvenlik güçlerimiz, Gazze ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz için dua edin." diye konuştu.

        Din görevlileri tarafından okunan ilahilerin ve İl Müftüsü Tekin’in yaptığı duanın ardından hac yolcuları salavat, tekbir ve telbiyeler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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