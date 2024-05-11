Kırşehir'in ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kırşehir'de 104 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 100 hacı adayı ile 4 görevli için Cacabey Meydanı'nda program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, hac ibadetinin arınma ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu, kutsal yolculukta amaca ulaşabilmek için zihnen, fikren ve kalben yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.

Tekin, "Rabbim haccınızı ve ibadetlerinizi kabul etsin, salimen gidip arınmış olarak dönebilmeyi hepinize nasip etsin. Orada kendiniz, aileniz, ülkemizin selameti, güvenlik güçlerimiz, Gazze ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz için dua edin." diye konuştu.