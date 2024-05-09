Motosikleti yüzüstü uzanarak kullandı

KIRŞEHİR'de bir sürücü, yüzüstü uzandığı motosikletle trafikte seyretti. Trafiği tehlikeye atan ve kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsünün bu anları bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi.

Kırşehir Zübeyde Hanım-Ankara Caddesi üzerinde plakası ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Kasksız olan sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti. Motosiklet sürücüsü, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği de görüntülere yansıdı.