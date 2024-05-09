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        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullandı

        KIRŞEHİR'de bir sürücü, yüzüstü uzandığı motosikletle trafikte seyretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:40
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        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullandı
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        KIRŞEHİR'de bir sürücü, yüzüstü uzandığı motosikletle trafikte seyretti. Trafiği tehlikeye atan ve kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsünün bu anları bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi.

        Kırşehir Zübeyde Hanım-Ankara Caddesi üzerinde plakası ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Kasksız olan sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti. Motosiklet sürücüsü, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsünün aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği de görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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