Kırşehir'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırşehir'de otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kırşehir’de otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
K.Ş'nin (25) kullandığı 40 EA 643 plakalı otomobil, Güneykent Kavşağı yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
K.Ş'nin, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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