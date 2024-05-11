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        Kırşehir'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kırşehir'de otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:01
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        Kırşehir'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kırşehir’de otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        K.Ş'nin (25) kullandığı 40 EA 643 plakalı otomobil, Güneykent Kavşağı yakınlarında bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        K.Ş'nin, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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