Kırşehir'de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin bir adreste saklandığını belirledi. Hükümlüler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kesinleşmiş 6 yıl 3’er ay hapis cezası bulunan B.H.Y., E.A. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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