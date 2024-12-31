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        Kırşehir'de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:26
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        Kırşehir'de aranan 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin bir adreste saklandığını belirledi. Hükümlüler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kesinleşmiş 6 yıl 3’er ay hapis cezası bulunan B.H.Y., E.A. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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