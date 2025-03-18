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        Bakan Şimşek, Kırşehir'de iş insanlarıyla buluştu

        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği Kırşehir'de iş insanlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:05
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        Bakan Şimşek, Kırşehir'de iş insanlarıyla buluştu
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        HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği Kırşehir'de iş insanlarıyla buluştu.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e geldi. AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ile Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Şimşek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'na geçen Bakan Şimşek, iş insanlarıyla sektör buluşmasına katıldı. Bakan Şimşek'in iş insanlarıyla buluşması da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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