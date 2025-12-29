Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yaptıkları aramada, Sasani dönemine ait 4 sikke, Roma dönemine ait mühür ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 171 boncuk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.S.K. ve T.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.