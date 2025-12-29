Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:41
        Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yaptıkları aramada, Sasani dönemine ait 4 sikke, Roma dönemine ait mühür ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 171 boncuk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.S.K. ve T.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

