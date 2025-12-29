Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Araçta yaptıkları aramada, Sasani dönemine ait 4 sikke, Roma dönemine ait mühür ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 171 boncuk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

