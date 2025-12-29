Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.