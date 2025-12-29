Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

        Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:43
        Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
        Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Sıcaklığın gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Yağış nedeniyle Kervansaray Dağı, ilin yüksek kesimleri, merkezindeki evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Trafik polisleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

        - Niğde

        Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

        Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

