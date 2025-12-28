Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 23:29 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:29
        Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

