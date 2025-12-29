Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde bulunan K.A, A.A. ve M.K'nin üst aramasında 59,23 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan S.A'nın üst aramasında 14 sentetik ecza hap bulundu.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.