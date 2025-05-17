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        Kırşehir'de 'Ahi Baba' ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı

        KIRŞEHİR'de Ahilik kültürünün tanıtımına katkı sunan ve bu nedenle kentte 'Ahi Baba' olarak bilinen Mustafa Karagüllü, ölümünün 7'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:15
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        Kırşehir'de 'Ahi Baba' ölümünün 7'nci yıl dönümünde anıldı
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        KIRŞEHİR'de Ahilik kültürünün tanıtımına katkı sunan ve bu nedenle kentte 'Ahi Baba' olarak bilinen Mustafa Karagüllü, ölümünün 7'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Kırşehir'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni kuran, yaklaşık 50 yıldır her iki kurumun başkanlığını yapan Mustafa Karagüllü, ölümünün 7'ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ömrünü Ahilik kültürünün yaşatılmasına adayan, bu özelliğiyle kentte 'Ahi Baba' olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa Mustafa Karagüllü'nün eşi İsmet Sevinç Karagüllü, oğlu Kırşehir Belediye Başkan Vekili Rasim Karagüllü, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Karagüllü'nün eşi İsmet Sevinç Karagüllü, "Bir insanın eşine bırakabileceği en büyük miras, vefatının 7'nci yılında bile insanların buraya gelmesidir, sevilmesidir. Tüm gelenlere teşekkür ediyorum, nice beraberlikler diliyorum" dedi.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise "Biz ondan aldığımız feyzle 81 ilin birlik başkanı ve federasyonuyla elimizden geldiğince ahiliği anlatıyoruz. Türkiye'nin başkenti Ankara, ahiliğin başkenti de Kırşehir'dir. Bunları 'Ahi Baba' ile yaptık. O, Kırşehir ve Türkiye için bir ekoldür. Allah nur içinde yatırsın, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Her yıl anacağız. Ahiliğe geleceğimiz, çocuklarımız ve Kırşehir için sahip çıkmamız lazım. Ahilik bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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