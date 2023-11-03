Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de bir eve tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de bir eve tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de bir eve tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir’de bir eve tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Medrese Mahallesi'nde bir ikamete tüfekle ateş açılması olayının faili Ö.Ç.O'yi yakaladı.

        Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ve tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.

        Ö.Ç.O’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        "Tek tek hayatımızı kaybediyoruz"
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu
        Kırşehir Valisi Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu
        Kırşehir'de şok uygulamada 110 bin dolu makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de şok uygulamada 110 bin dolu makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de deprem bilinci eğitim tırında öğretilecek
        Kırşehir'de deprem bilinci eğitim tırında öğretilecek
        Kırşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kırşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        KAEÜ Rektörü Karahocagil'den Yerköy Başsavcısı Çetin'e ziyaret
        KAEÜ Rektörü Karahocagil'den Yerköy Başsavcısı Çetin'e ziyaret