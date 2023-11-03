Kırşehir'de bir eve tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
Kırşehir'de bir eve tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 03.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:44
Kırşehir’de bir eve tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Medrese Mahallesi'nde bir ikamete tüfekle ateş açılması olayının faili Ö.Ç.O'yi yakaladı.
Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ve tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.
Ö.Ç.O’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.