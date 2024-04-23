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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan tedavi gören çocuklara ziyaret

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:55
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan tedavi gören çocuklara ziyaret
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oyuncak hediye etti.

        İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

        Çocuklarla ilgilenerek taleplerini öğrenen Ünsal, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Ünsal, "Sağlık çalışanlarımız çocukların tedavileri için ellerinden geleni yapıyor. Bugün onların bayramı, yaşıtları oyun oynarken buradakilerin mahzun kalmasını istemedik. Çocuklarımızı ve ailelerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Onlara oyuncak hediye ettik. Hepsinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Tekrar geçmiş olsun, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle." ifadelerini kullandı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan da Ünsal'a eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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