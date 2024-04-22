Kırşehir'de hayırsever vatandaştan eğitime destek

Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara ile hayırsever Bekir Onan arasında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur'a bağlı Karagöl köyünde bulunan kapalı ilköğretim okulu binasında gerçekleştirilecek onarım ve tadilatı çalışmalarını hayırsever Onan üstlendi.

Tadilat sonrası Nimet Onan Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak hizmet vermesini içeren protokol, Vali Buhara ve Onan arasında imzalandı.

Vali Buhara, "Hayırseverimiz Bekir Onan'a bu anlamlı desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Diğer tüm hayırseverlerimize de örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.