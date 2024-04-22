Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" tanıtıldı

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, dernek binasında düzenlenen programda, şehit aileleriyle birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıkları yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

        Daha önce "Unutulmayacak Vatan Evlatları", "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz", "Şehit Aileleri ve Gönüllüler", "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar", "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri" ve "Şehide Dua Emanetine Vefa" projelerini hayata geçirdiklerini anımsatan Kılıçaslan, şimdi de "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde" projesini başlattıklarını belirtti.

        Kılıçaslan, proje kapsamında 1 Mayıs-30 Haziran arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getirdi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projeyle "iki devlet, tek millet" şiarıyla kardeşlik bağının güçlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Kılıçaslan, şöyle konuştu:

        "106 yıl önce Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu için savaşırken şehit düşen Kırşehirli 34 şehidimizin ruhlarını yad edeceğiz. Azerbaycan'da Karabağ'ın yılmaz savunucusu Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve Karabağ Savaş'ındaki şehitlerin kabirleri ile İbad Hüseynov'u ziyaret edeceğiz. Projeyle Türkiye ve Azerbaycan şehit ailelerini bir araya getirerek, gazilik ve şehitlik gibi yüce makamların gençlere anlatılması, geçmişle bugün arasında bir kültür bağı oluşturulması, milli kültürün devamlılığı ve toplumun değerlerine olan bağlılığının artırılması hedefleniyor."

        Tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile şehit aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Rapor: Dünyada silahlanma yarışında rekor
        Rapor: Dünyada silahlanma yarışında rekor
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin

        Benzer Haberler

        Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı
        Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı
        Kırşehir'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 30 küçükbaş hayvan telef o...
        Kırşehir'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 30 küçükbaş hayvan telef o...
        Kırşehir'de mandırıya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü
        Kırşehir'de mandırıya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü
        Kırşehirli 195 şehit için mevlit okundu
        Kırşehirli 195 şehit için mevlit okundu
        Kırşehir'de biçerdöver sürücüleri ile sahipleri istişare toplantısında bulu...
        Kırşehir'de biçerdöver sürücüleri ile sahipleri istişare toplantısında bulu...
        Kırşehir'de ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Kırşehir'de ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı