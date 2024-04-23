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        Kırşehir'de motosiklet gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de bıçak zoruyla motosiklet gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:25
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        Kırşehir'de motosiklet gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de bıçak zoruyla motosiklet gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'nde bir kişinin bıçak zoruyla motosikletinin gasbedildiği ihbarı üzerine bazı adreslere düzenledikleri operasyonda şüpheliler S.C. ve A.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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