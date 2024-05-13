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        Kaman Kaymakamı Kaya, öğrencilerle buluştu

        Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, liseler arası 10. sınıf bilgi yarışması finallerinde il birincisi olan Kaman İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:16
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        Kaman Kaymakamı Kaya, öğrencilerle buluştu
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        Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, liseler arası 10. sınıf bilgi yarışması finallerinde il birincisi olan Kaman İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası bilgi yarışmasında, birincilik elde eden öğrencileri tebrik eden Kaya, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Bilgi yarışmasında zor soruları doğru cevaplayan öğrencilerin okullarına birincilik getirdiğini vurgulayan Kaya, öğrencileri kutlayarak, bu başarının diğer öğrencilere örnek olması temennisinde bulundu.

        Yarışmada birinci olan 10. sınıf öğrencileri Ayşegül Hızmalı Kurt, Berna Düşme ve Sultan Uçar da ödüller ve güzel dilekleri için Kaymakam Kaya'ya teşekkür etti.

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