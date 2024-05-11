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        Kırşehir'de Türk Ocağı Sokağı açıldı

        Kırşehir'de bir sokağa "Türk Ocağı Sokağı" adı verilerek, açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:29
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        Kırşehir'de Türk Ocağı Sokağı açıldı
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        Kırşehir'de bir sokağa "Türk Ocağı Sokağı" adı verilerek, açılışı yapıldı.

        Türk Ocakları Kırşehir Şubesinin bulunduğu Yenice Mahallesi 178. Sokak'a, Kırşehir Belediye Meclisi kararı ile "Türk Ocağı Sokağı" adı verildi.

        Sokağın açılış töreninde konuşan Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türk Ocağı'nın kültür ve eğitim alanında Türk milletine hizmet ettiğini vurgulayan Öz, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için bilim, kültür, eğitim alanlarında hizmet etmeyi sürdüreceklerini, bu hizmete destek veren tüm kurumları şükranla yad ettiğini sözlerine ekledi.

        Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da uzun yıllardır burada olan Türk Ocağı Kırşehir Şubesinin ve isminin yaşatılması için mecliste karar alarak, sokağın adının değiştirildiğini belirterek, Türk milletine önemli hizmetler verilmesini temenni etti.

        Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan ise Türk milletinin birlik ve beraberliğini arttırmak, gelecek kuşaklara aktarmak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Sokak açılışının ardından, Türk Ocakları Genel Başkanı Öz ve beraberindekiler, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Türkiye" konferansına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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