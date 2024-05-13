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        Bu hafta hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu hafta yurt genelinde beklenen hava durumunu açıkladı. Yüksel, "İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz" dedi. İşte yurtta bu hafta hava durumu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:41
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        Bu hafta hava nasıl olacak?
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SAĞANAK VAR

        AA'da yer alan habere ve son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, güneybatı kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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        "BATI BÖLGELERİNDE 1 HAFTA YAĞIŞ YOK"

        Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak." dedi.

        "3 BÜYÜK KENTTE 3 GÜN YAĞIŞ YOK"

        Yağışların doğu bölgelerinde hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Yüksel, güney, iç ve batı kesimlerinde hafta sonu yağış görülmeyeceğini aktardı. Yüksel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.

        "HAFTAYA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR"

        Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 derece olacağını, iç ve yüksek kesimlerde 0 dereceye düşebileceğini dile getiren Yüksel, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Uşak'ta yerel olarak zirai don yaşanabileceğini söyledi. Yüksel, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını kaydetti.

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