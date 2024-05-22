Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karahocagil, devam eden çalışma ve projelerini anlattı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitede devam eden çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karahocagil, devam eden çalışma ve projelerini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitede devam eden çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Karahocagil, KAEÜ Yunus Emre Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, öğrenci ve proje odaklı bir üniversite olmaya devam ettiklerini söyledi.

        Üniversitenin 21 binden fazla öğrencisi ile kentin önemli bir değeri olduklarını belirten Karahocagil, eğitim öğretim ve hazırladıkları projelerle önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti.

        Kalite ve Ar-Ge çalışmalarında ciddi adımlar atıldığını vurgulayan Karahocagil, şöyle konuştu:

        "Kalite çalışmalarıyla örnek olan bir üniversite olduk. Hazırladığımız yazılım, 3 farklı üniversiteye satıldı ve kalite yazılımları tescillendi. Kalite çalışmalarında 'Ahilik' prensip olarak ele alındı. Biz kalite çalışmalarında Ahiliği model olarak alıyoruz. Ahilik kalite sempozyumu ve meslek ahlakları konusunda çalışmalarımız var. Bölgesel kalkınmada ise tarım ve jeotermal projeleri yürütüyoruz. Sağlık ve spor turizmi projeleri de şehre ciddi katkılar sunulacak."

        Karahocagil, üniversitenin Türk Üniversiteler Birliğine üye olduğunu ve amaçlarının KAEÜ'nün adını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha fazla ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Şehit ailelerinin Azerbaycan ziyareti tamamlandı
        Şehit ailelerinin Azerbaycan ziyareti tamamlandı
        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı
        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı
        Ahi Evran Gençlik Kampı 10 yılda 80 bin genci ağırladı
        Ahi Evran Gençlik Kampı 10 yılda 80 bin genci ağırladı
        Gökyüzünde kemanıyla İzmir Marşı'nı çaldı
        Gökyüzünde kemanıyla İzmir Marşı'nı çaldı
        Kırşehir'de "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" başladı
        Kırşehir'de "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" başladı
        27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir'i gezdi
        27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir'i gezdi