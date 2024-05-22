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        Şehit ailelerinin Azerbaycan ziyareti tamamlandı

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin Azerbaycan ziyaretini tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:49
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        Şehit ailelerinin Azerbaycan ziyareti tamamlandı
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        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin Azerbaycan ziyaretini tamamlandığını bildirdi.

        Kılıçaslan, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde" projesi kapsamında Azerbaycan'daki ziyaretlerini tamamladıklarını söyledi.

        Azerbaycan'daki Kırşehirli 34 şehidi dualarla yad ettiklerini vurgulayan Kılıçaslan, "Azerbaycan'ın bağımsızlığı için 1082 Türk kahramanımız şehit oluyor, bunlardan 34'ü Kırşehirli. Bizler Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak 'Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde' projesi kapsamında Azerbaycan'a gittik. Orada büyükelçimiz bizleri çok güzel bir şekilde karşıladı ve misafir etti. Azerbaycan'da eşsiz tarihi ve kültürel bir gezi düzenleyerek unutulmaz anlara şahitlik ettik." dedi.

        Kılıçaslan, projenin devamında 9-14 Haziran'da Azerbaycan'dan 15 şehit ailesini Kırşehir'de ağırlayacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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