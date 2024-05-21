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        Kırşehir'de "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" başladı

        Kırşehir'de düzenlenen "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği", dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:34
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        Kırşehir'de "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği" başladı
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        Kırşehir'de düzenlenen "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği", dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında yapılıyor.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) Cacabey Meydanı'nda organize edilen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Hüdayar Mete Buhara, açılıştaki konuşmasında, 1270'li yıllarda dönemin Valisi tarafından inşa ettirilen Cacabey Medresesi'nin halen dimdik ayakta olduğunu söyledi.

        Bu topraklarda 750 yıl öncesinde gökbilim ve rasathane çalışmalarıyla çok farklı bir vizyonun bulunduğunu vurgulayan Buhara, "Bize yakışan bilim, ilim ve teknoloji çağında bunu ileri aşamaya götürmek, burada Kırşehir'in varlığını öne çıkarmaktır. Gençlerimizle Türkiye'nin geleceğine yapacağımız yolculuk inşallah ülkemizi daha da büyütecek ve geliştirecektir. Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileri noktalara gideceğiz." diye konuştu.

        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, bu organizasyonların gençlerin kendilerini geliştirmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için önemli olduğunu dile getirdi.

        Cacabey Gökbilim Medresesi önünde uzay ve havacılık temalı bilim şenliğiyle dünyada ilk gökbilim medresesini kuran Cacabey'i dünyaya tanıtmak istediklerini aktaran Karahocagil, "Ülkemizin uzay ve havacılık alanında son 20 yılda gösterdiği bu gelişime destek olmak, gençlerimizi uzay, havacılık, inovasyon alanlarında çalışmaya teşvik etmek istedik. Kırşehir'den yeni Vecihi Hürkuş'lar, Nuri Demirağ'lar çıkacaktır, çıkmalıdır mottosuna sarılarak gençlerimizi bu konuda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, KAEÜ'nün bölümleri ve diğer resmi kurumların yanı sıra yatırımcı kuruluşların stantlarını gezdi.

        İki gün sürecek şenlikte, çocuk ve gençler için çok sayıda bilimsel sergi, robot teknolojileri, havacılık, uzay, matematik, doğa, fen, girişimcilik, teknoloji ve tarım atölyeler yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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