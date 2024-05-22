Gökyüzünde kemanıyla İzmir Marşı'nı çaldı

KIRŞEHİR'de müzik öğretmeni Yavuz Demirci (38), yamaç paraşütüyle gökyüzünde Türk Bayrağı açıp, keman eşliğinde İzmir Marşı'nı çaldı.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Öztürk (39) UNESCO'nun 'müzik şehri' olarak tanıdığı Kırşehir'de farkındalık oluşturmak için müzik öğretmeni olan kuzeni Yavuz Demirci ile uçuş yaptı. Kervansaray Dağları'ndan havalanan kuzenler, gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Demirci, daha sonra yanında getirdiği kemanıyla İzmir Marşı'nı çaldı. Bu anlar, paraşütün aksiyon kamerasına yansıdı.

'ÇOK DEĞİŞİK BİR DENEYİMDİ'

Yaklaşık 15 yıldır müzikle uğraştığını söyleyen Yavuz Demirci, "Bilindiği üzere ozanlar diyarı şirin Kırşehir'imizde Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi çeşitli halk ozanlarını yetişmiştir ve ülke kültürüne ciddi anlamda katkı sağlamıştır. Kırşehir UNESCO Müzik Şehirleri bünyesine katılan Türkiye'de tek olma özelliğine sahiptir. Yaklaşık 2-3 haftadır sosyal medya platformlarımda müzikal içerikler üretmekteyim. Böyle bir çalışmanın hazırlığını planladık ve gerçekleştirdik. Benim için çok değişik bir deneyimdi. Normalde sahnede, provada, evde otururken, doğada çalmaya kesinlikle benzemiyor" dedi.