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        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı

        Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları, düzenlenen şenlikte yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:09
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        Kırşehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı
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        Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları, düzenlenen şenlikte yaşatılıyor.

        Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim İl Müdürlükleri öncülüğünde Ahi Stadı'nda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik ve kaleli yakan top gibi oyunları oynadı.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yaptığı konuşmada, şenlik kapsamında geleneksel oyunların çocuklara öğretilmesi amacıyla okullar ve sınıflar arası yarışma düzenlendiğini söyledi.

        Merkez ve ilçelerdeki okullardan öğrencilerin stada geldiğini belirten Buhara, şunları kaydetti:

        "Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Çocuklarımız çok mutlu, onlar mutlu olunca biz de mutluyuz. İlk ve orta öğretimde yaklaşık 50 bin öğrencimiz var. 10 binden fazla öğrencimiz bu oyunlarla tanıştı. Onlar öğrendi, yarışmalara katıldı. Bayram havası gibi bir etkinlik içindeyiz. İnşallah çocuklarımız bunu arkadaşlarına, kardeşlerine aktaracaklar. Bu çalışma diğer illere de örnek olacaktır. Gelecek yıllarda da benzer çalışmaları devam ettireceğiz ve ecdadımızın bize miras bıraktığı çocuk oyunlarına sahip çıkacağız."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de sokaklarda oynanan unutulmuş birçok oyunu tekrar yaşatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Geçmişten gelen çocuk oyunları kültürünün geleceğe ve tüm nesillere aktarılarak devam etmesini hedeflediklerini vurgulayan Şahin, emeği geçen öğretmen ve antrenörler ile öğrencilere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ise çocukların oyunları öğrenmelerini ve oynamalarını, sonraki nesillere de öğretmelerini istediklerini ifade etti.

        Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 5 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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