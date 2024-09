Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreni düzenlendi.

Kutlamaların açılışında jandarma atlı birlikleri, belediye mehter takımı, esnaf iş kolları tanıtımı mobil aracı ve motorlu birlikler konvoyu ile esnaf, Cacabey Meydanı'ndan Ahi Evran Külliyesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edildiği etkinlikte, 40 hatimin duasının ardından Ahi Evran Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de ve diğer illerdeki esnafın Ahilik Haftasını kutladı.

"Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatını şöyle tarif etmiştir, 'Ahilik, bir insan bilimidir. Ahi, her şeyde, her ortamda ve her çağda, denge ve düzen tutturandır. Ahi, dağıtan değil toparlayandır, yıkan değil yapandır. Ahi, ülke ve ülkelerin varlığına karlılık, mutluluk sağlayandır.' Kardeşlik, cömertlik anlamlarına karşılık gelen Ahiliğin temeli yardımlaşmaya, milli birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygı ve sevgiye dayanmaktadır. Ahilik, devletine, medeniyetine sahip çıkmaktır. Milli ve manevi değerleri yaşatmaktır. Ahilik, milli birliğe sahip çıkarak sancağı elden ele taşımaktır. Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemlerde bizim en büyük güvencemiz bu birlik ve dayanışma ruhudur. İnanıyorum ki bu ruh, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizi yönetenlerin, bizlerin ve sizlerin çabalarıyla ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır."