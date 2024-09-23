Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreni düzenlendi.

Kutlamaların açılışında jandarma atlı birlikleri, belediye mehter takımı, esnaf iş kolları tanıtımı mobil aracı ve motorlu birlikler konvoyu ile esnaf, Cacabey Meydanı'ndan Ahi Evran Külliyesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edildiği etkinlikte, 40 hatimin duasının ardından Ahi Evran Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de ve diğer illerdeki esnafın Ahilik Haftasını kutladı.

Ahiliğin özünde adalet, merhamet, liyakat, çalışmak, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışma anlayışı bulunduğunu vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktardıklarını vurgulayan Gürcan, Ahilik felsefesinin temelleri arasında yer alan, hak ve hukuka riayet etme, tüketicinin güven ve memnuniyetini gözetme gibi hususlarda çaba sarf eden işletmelere bakanlıkça "Ahi Esnaf Beratı" sunulduğunu hatırlattı.

"Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatını şöyle tarif etmiştir, 'Ahilik, bir insan bilimidir. Ahi, her şeyde, her ortamda ve her çağda, denge ve düzen tutturandır. Ahi, dağıtan değil toparlayandır, yıkan değil yapandır. Ahi, ülke ve ülkelerin varlığına karlılık, mutluluk sağlayandır.' Kardeşlik, cömertlik anlamlarına karşılık gelen Ahiliğin temeli yardımlaşmaya, milli birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygı ve sevgiye dayanmaktadır. Ahilik, devletine, medeniyetine sahip çıkmaktır. Milli ve manevi değerleri yaşatmaktır. Ahilik, milli birliğe sahip çıkarak sancağı elden ele taşımaktır. Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemlerde bizim en büyük güvencemiz bu birlik ve dayanışma ruhudur. İnanıyorum ki bu ruh, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizi yönetenlerin, bizlerin ve sizlerin çabalarıyla ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır."

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kırşehir'in, fikirleri ve eserleri ile Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasına önemli katkılarda bulunan Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere önemli şahsiyetler yetiştirdiğini anımsattı.

Buhara, "Kırşehir, Ahilik teşkilatımızın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin yurdu ve Ahiliğin başkentidir. Ahilik, merkezinde insan olan, dürüstlüğün, dostluğun, vefanın, hoşgörünün, cömertliğin, tevazunun, yardımlaşma ve dayanışmanın, kısaca insanca yaşamanın kısa tanımıdır. Ahilik mefhumu hayatın her alanında kendini gösteren, bizi biz yapan ve toplumun bütününü kucaklayan bir kaideler bütünüdür." diye konuştu.