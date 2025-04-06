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        Haberler Gündem Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü - Güncel haberler

        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 03:14 Güncelleme: 06.04.2025 - 03:14
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
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        Kaza, saat 23.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi.

        Ordu istikametine seyir halinde olan Zekeriya Ateş (59) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı şeride geçerek Samsun istikametine seyir halinde olan Taner Aydın (33) idaresindeki otomobile çarptı.

        Kaza sonucu sürücü Zekeriya Ateş, otomobilde bulunan Gülcan Ateş (49) ile diğer otomobil sürücüsü Taner Aydın ile yanında bulunan Aydın Aydın (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtarılan Emirhan Ateş (24) ise kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza neticesinde yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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