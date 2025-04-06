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        AK Parti Kırşehir teşkilatı, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Anadolu Ajansı'nın

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:00
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        AK Parti Kırşehir teşkilatı, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Anadolu Ajansı'nın

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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