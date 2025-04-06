AK Parti Kırşehir teşkilatı, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Anadolu Ajansı'nın
AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Anadolu Ajansı'nın
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