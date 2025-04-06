Hatay'da sahile roket vurdu
Hatay'da fırtınadan kaynaklı oluşan dalgalar nedeniyle sahile roket vurdu
Giriş: 06.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:35
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.
Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında karaya vurmuş roket tespit edildi.
Dalgaların getirdiği düşünülen roket, ekipler tarafından güvenlik altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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