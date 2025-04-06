Bursaspor adım adım şampiyonluğa: 2. ve 3. Lig'de günün sonuçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

2. Lig 30. hafta müsabakaları ile 3. Lig 27. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi:

2. Lig Beyaz Grup

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - İskenderunspor A.Ş. : 2-1 (HT Spor YouTube)

2. Lig Kırmızı Grup

Karaman Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. : 2-2 (HT Spor YouTube)

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3. Lig 1. Grup

Bursaspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 3-1 (HT Spor TV)

(Nesine 3. Lig 1. Grup’un 27. Haftası’nda oynanan Bursaspor-23 Elazığ Futbol Kulübü karşılaşmasının yayını, yayın sağlayıcının yaşadığı internet kesintisi nedeniyle karşılaşmanın 26. dakikasında kesilmiştir. Ardından teknik arızanın çözüme kavuşmasının ardından 41. dakikada maç yayını kaldığı yerden devam etmiştir. HT SPOR olarak yaşanan bu teknik arıza nedeniyle tüm izleyicilerimizden özür dileriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.)

BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU ERTELENDİ Süper Lig'de şampiyonluk elde ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, 1. Grup'ta bugünkü maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir. Karşıyaka'nın 7 puan önünde bulunan yeşil-beyazlı ekip, 23 Elazığ FK'yi yenmesi ve rakibi Karşıyaka'nın deplasmanda HG Hospital Kahramanmaraşspor'a mağlup olması halinde bitime 3 hafta kala 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecekti. Bursaspor ve Karşıyaka bu haftaki maçlarını kazanırken, yeşil-beyazlılar önümüzdeki hafta kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor: 1-0 Silifke Belediyespor-Bornova 1877: 1-0 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Karşıyaka: 0-1 Anadolu Üniversitesi-Düzce Cam Düzcespor: 2-0 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor: 4-2 Kırşehir Futbol SK-Kemerkent Bulvarspor: 2-2 Ergene Velimeşespor-Kuşadasıspor: 1-0 3. Lig 2. Grup Uşak Spor A.Ş. - Muğlaspor Kulübü: 0-0 (HT Spor YouTube) Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor: 0-5 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Silivrispor: 0-2 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0 Fatsa Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor: 1-0 T.Metal 1963-Smart Holding AŞ Çayelispor: 0-0

İnegöl Kafkas SK-Tire 2021: 0-1 3. Lig 3. Grup Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü: 0-1 (HT Spor YouTube) Çankaya SK-52 Orduspor: 0-6 Aliağa Futbol-Osmaniyespor: 3-0 Pazarspor-Bayburt Özel İdare: 3-0 Viranşehir Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-2 10 Numara Sportif Efeler 09-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1 Alanya 1221-Çorluspor 1947: 0-1 Küçükçekmece Sinop SK-Karabük İdmanyurdu: 1-1 3. Lig 4. Grup Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor: 1-1 (HT Spor YouTube) Polatlı 1926-Kolibri Ağrı 1970: 0-1 İzmir Çoruhlu FK-Kırıkkale FK: 1-3 Niğde Belediyespor-Zonguldakspor: 0-0 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 2-2 Mardin 1969-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-1 Solwie Enerji Erciyes 38-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1 Denizlispor-Edirnespor: 0-0 Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.