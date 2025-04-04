Kırşehir'de 633 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 633 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 633 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya'dan Adapazarı'na giden yolcu otobüsünde kaçak tütün götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent girişinde durdurulan otobüste yaptıkları aramada, bagaj kısmında bandrolsüz ve faturası bulunmayan 633 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Kaçak tütünleri gönderen G.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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