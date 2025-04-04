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        Kırşehir'de 633 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 633 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:56
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        Kırşehir'de 633 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 633 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya'dan Adapazarı'na giden yolcu otobüsünde kaçak tütün götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent girişinde durdurulan otobüste yaptıkları aramada, bagaj kısmında bandrolsüz ve faturası bulunmayan 633 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

        Kaçak tütünleri gönderen G.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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