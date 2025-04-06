Yazı beklerken kış geldi! Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya'da kar yağışı beklenirken, İstanbul, İzmir'de kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece düşmesi tahmin ediliyor
Türkiye bu geceden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 10 derece düşmesi bekleniyor. Trakya'da kar yağışı beklenirken, İstanbul ve İzmir'de kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak.
Türkiye yeni serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesi bekleniyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 10 DERECE ALTINA DÜŞECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.
Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.
Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.
En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
6 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
TRAKYA İÇİN KAR UYARISI
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Kar yağışlarının, 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
EGE İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji, Kuzey Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın bugün saat 20.00 sıralarından itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın pazartesi öğleden sonra saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.