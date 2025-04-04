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        Kırşehir'de ceza infaz kampüslerine son 9 ayda yaklaşık 7 bin fidan dikildi

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ceza infaz kurumu kampüslerinde son 9 ayda yaklaşık 7 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:24
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        Kırşehir'de ceza infaz kampüslerine son 9 ayda yaklaşık 7 bin fidan dikildi
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        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ceza infaz kurumu kampüslerinde son 9 ayda yaklaşık 7 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kırşehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde düzenlenen etkinlikte, Orman İl Müdürlüğünden temin edilen 2 bin ve Ziraat Odası'ndan temin edilen 235 fidan dikildi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker, ilgili kurum amirleri ve ildeki Ceza İnfaz Kurumu Müdürlerinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

        Cumhuriyet Başsavcısı Ener, ceza infaz kurumu kampüs alanları ve bahçelerini yeşillendirmek, ağaçlandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Son 9 ayda kampüslere 3250 meyve fidanı olmak üzere yaklaşık 7 bin fidan dikildiğini dile getiren Ener, başta Vali Demiryürek ve katkı sunan tüm kurumlar ile bahçelerin oluşturulmasında emek veren hükümlülere teşekkür etti.

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