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        Kırşehir Futbol SK, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile anlaştı

        Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol SK, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:12
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        Kırşehir Futbol SK, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile anlaştı
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        Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kırşehir Futbol SK, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gökhan Kılavuz ile karşılıklı anlaşılarak, yollar ayrıldı.

        Kulüp idari binasında bir araya gelen Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun ile teknik direktör Uzunköprü, sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Torun, yeni teknik direktör ve ekibine başarılar dileyerek, ligi daha üst sırada bitirmek için mücadele vereceklerini belirtti.

        Uzunköprü ise takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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