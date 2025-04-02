Kırşehir'de umre kafilesi dualarla uğurlandı
Kırşehir'de şevval ayı kapsamında umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.
Kırşehir'de şevval ayı kapsamında umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Medresesi yanında umreye gideceklerin bulunduğu 32 kişilik kafile için program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu ve dua edildi.
Umreye gideceklerden bazılarının yakınları ise gözyaşı döktü.
Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.
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