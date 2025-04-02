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        Kırşehir'de umre kafilesi dualarla uğurlandı

        Kırşehir'de şevval ayı kapsamında umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:53
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        Kırşehir'de umre kafilesi dualarla uğurlandı
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        Kırşehir'de şevval ayı kapsamında umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cacabey Medresesi yanında umreye gideceklerin bulunduğu 32 kişilik kafile için program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu ve dua edildi.

        Umreye gideceklerden bazılarının yakınları ise gözyaşı döktü.

        Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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