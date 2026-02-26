Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapılmaması için denetim yaptı.



Aramada, C.B ve B.B'nin üzerinde sınavda kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 2 gizli kamera, 2 kulak içi dinleme cihazı ve 2 kablosuz veri aktarma cihazı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

