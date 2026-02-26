Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde off-road yapan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde ATV aracıyla off-road yapan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:30
        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber devriye faaliyetleri kapsamında bir sosyal medya platformunda, son yağışların ardından bir miktar su bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde bir kişinin ATV aracı ile off-road yaptığına dair paylaşımları tespit etti.

        Çalışma başlatan jandarma ekipleri, sürücünün R.Ç. olduğunu belirledi.

        Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda sürücü hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet, Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliğe zarar vermek, Milli Parklar Kanunu kapsamında Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yasak fiilde bulunmak ve Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanlarını rahatsız etmek fiilleri nedeniyle idari yaptırım uygulanmak üzere adli işlemler başlatıldı.

        Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip Seyfe Gölü, flamingo, turna, angut ve ördek gibi kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 27 tür de dahil olmak üzere 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuraklık tehlikesi yaşayan göl, son yağışlarla su tutmaya başlamıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

