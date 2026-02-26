Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırşehir'de haklarında 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda haklarında 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. ve S.Y. yakaladı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

