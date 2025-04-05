Kırşehir'de Polis Haftası dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 127 öğrenci ile 91 farklı kurum ve emniyet teşkilatından toplam 218 sporcu mücadele etti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın polisler ile vatandaşlar arasında iletişimi güçlendirmesi, spor bilincinin oluşturulması ve teşvik edilmesi amaçlandı.

Turnuvada, sporculara katılım belgesi verilirken, dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.