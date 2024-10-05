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        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de kampa girdi

        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:20
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        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
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        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kırşehir'deki kampa başladı.

        Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı, bugün Kırşehir'e geldi. Kırşehir Belediyesi Kır-Köy Kampüs'te kampa giren milli takım, antrenmanlarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stadyumu ve tesislerinde yapacak.

        Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkan Şampiyonası hazırlanacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Ahi Evran'ın, Cacabey'in ve Türk tarihinde derin izler bırakan şirin Kırşehir'deyiz. Özellikle Neşet Ertaş hocamızın da memleketi, müzik ve gönül şehri olan Kırşehir'de olmaktan mutluyuz. 15 Ekim'e kadar kampımız sürecek. Yeni bir jenerasyon ve gençlerimizle geldik, Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası için. İnşallah Kırşehir'in güler yüzü, misafirperverliği bize uğur getirir."

        Bu arada oyuncular ve teknik kadro, kamp öncesi Ahi Evran Külliyesi'nde Ahi Evran Veli'nin kabri ve Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ziyaret etti, Cacabey Gökbilim Medresesi'ni gezdi.

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