Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

        Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesti, 2 bin 400 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

        Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle işletme sahibi Ö.V. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de altın madeni projesi onaylandı
        Kırşehir'de altın madeni projesi onaylandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        El frenini çekilmeyen araç hareket etti, başka bir sürücü koşarak el frenin...
        El frenini çekilmeyen araç hareket etti, başka bir sürücü koşarak el frenin...
        Tarihi Ahi Çarşısı karanlığa gömüldü
        Tarihi Ahi Çarşısı karanlığa gömüldü
        Kırşehir merkezli 9 ilde 'Sahte polis' operasyonu: 9 tutuklama
        Kırşehir merkezli 9 ilde 'Sahte polis' operasyonu: 9 tutuklama
        Kırşehir merkezli operasyonda 3 milyon TL'lik vurgun ortaya çıkarıldı
        Kırşehir merkezli operasyonda 3 milyon TL'lik vurgun ortaya çıkarıldı