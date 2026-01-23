Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.



İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesti, 2 bin 400 lira ile oyun malzemelerine el koydu.



Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle işletme sahibi Ö.V. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



