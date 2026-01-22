Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekiplerince 335 sentetik uyşuturcu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerinde durdurdukları 2 kişinin üzerinde 227 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir otomobilde yapılan aramada ise 108 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

