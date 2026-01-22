Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince 335 sentetik uyşuturcu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:01 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:01
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de jandarma ekiplerince 335 sentetik uyşuturcu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.


        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, kent merkezi yakınlarında şüphe üzerinde durdurdukları 2 kişinin üzerinde 227 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.


        Bir otomobilde yapılan aramada ise 108 sentetik uyuşturucu hap bulundu.


        Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

