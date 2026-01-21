Habertürk
Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, köylerdeki şehit mezarlarının bakımını yaptı

        Kırşehir'de jandarma ekipleri, köylerdeki şehit mezarlarının bakımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:34
        Kırşehir'de jandarma ekipleri, köylerdeki şehit mezarlarının bakımını yaptı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri, köylerdeki şehit mezarlarının bakımını yaptı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki şehit mezarlıklarının kontrollerini gerçekleştirip ardından çevre düzeni ve bakımını gerçekleştirdi.


        Bu kapsamda, Kaman ve Boztepe ilçelerinde bağlı köy mezarlıklarındaki şehitleri kabirleri başında dua eden ekipler, çevrde düzenlemelerini yaparak, Türk bayraklarını yenisiyle değiştirdi.

        Ekipler, şehitlerin aileleri ve yakınlarını da ziyaret etti.

