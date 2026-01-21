Kırşehir'de jandarma ekipleri, köylerdeki şehit mezarlarının bakımını yaptı.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki şehit mezarlıklarının kontrollerini gerçekleştirip ardından çevre düzeni ve bakımını gerçekleştirdi.





Bu kapsamda, Kaman ve Boztepe ilçelerinde bağlı köy mezarlıklarındaki şehitleri kabirleri başında dua eden ekipler, çevrde düzenlemelerini yaparak, Türk bayraklarını yenisiyle değiştirdi.



Ekipler, şehitlerin aileleri ve yakınlarını da ziyaret etti.



