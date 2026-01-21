Habertürk
Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:22 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:22
        Kırşehir merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Kırşehir merkezli Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda F.U.Y., H.Y., E.T, Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Polis ekipleri ele geçirilen ziynet eşyalarını sahiplerine teslim etti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

