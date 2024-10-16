Kırşehir'de jandarma kadın esnafı bilgilendirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar yerinde tezgah açan kadın esnafı bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kaman'da pazar yerinde satış yapan kadın esnafı ziyaret etti.

Kadın esnafa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren jandarma personeli, şiddete maruz kalanların ve ihtimali bulunanların güvenlik güçlerine ulaşmalarını istedi.

KADES programı hakkında kadınları bilgilendiren personel, uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da eğitim verdi.