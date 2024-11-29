Kırşehir'de emniyet personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de emniyet personeline yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanlarınca İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet yönetimi ve farkındalığı hakkında bilgi verildi.

Afetlere hazırlık ve AFAD gönüllülüğü hakkında da bilgi verilen eğitimde, arama, kurtarma ve intikal, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, ilk yardım temel bilgileri, temel yaşam desteği konuları anlatıldı.