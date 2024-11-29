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        Kırşehir'de emniyet personeline afet farkındalık eğitimi verildi

        Kırşehir'de emniyet personeline yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:27
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        Kırşehir'de emniyet personeline afet farkındalık eğitimi verildi
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        Kırşehir'de emniyet personeline yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanlarınca İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet yönetimi ve farkındalığı hakkında bilgi verildi.

        Afetlere hazırlık ve AFAD gönüllülüğü hakkında da bilgi verilen eğitimde, arama, kurtarma ve intikal, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, ilk yardım temel bilgileri, temel yaşam desteği konuları anlatıldı.

        Eğitimlerde, afet bilinci, türleri, afetlerle mücadele, yaşam alanındaki risklerin azaltılması, riskli eşyaların sabitlenmesi, aile afet ve acil durum çantası, acil durum numaraları, afetlerde doğru davranış biçimleri, tahliye bilgisi, toplanma alanları hakkında da bilgi verildi. Deprem, sel, heyelan, yangın, çığ gibi yaşamı tehdit eden olaylara karşı hangi önlemlerin alınmasının gerekliliği de vurgulandı.

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