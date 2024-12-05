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        Kırşehir'de bir kadının rahminden 700 gramlık kist alındı

        Kırşehir'de bir kadının rahminden 15 santimetre uzunluğunda, 700 gram ağırlığında yumurtalık kisti çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:45
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        Kırşehir'de bir kadının rahminden 700 gramlık kist alındı
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        Kırşehir'de bir kadının rahminden 15 santimetre uzunluğunda, 700 gram ağırlığında yumurtalık kisti çıkarıldı.

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran kadının rahminde yumurtalık kisti olduğu tespit edildi.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli Op. Dr. Kadir Kangal, Dr. Öğretim Üyesi Aybüke Tayarer ve asistanlar Dr. Adil Yüksel Togay ve Dr. Doğan Yıldırım tarafından yapılan ameliyatla hastanın rahminden 15 santimetre uzunluğunda, 700 gram ağırlığındaki kist, kapalı operasyonla alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Kangal, "Kliniğimize başvuran hastamızda yaptığımız kontrollerde yaklaşık 15 santimetre çapında ve 700 gram ağırlığında bir yumurtalık kisti tespit ettik. Ekibimizle kapalı ameliyat yöntemi ve 'doğal boşluk cerrahisi' tekniği kullanılarak karın kısmı kesilmeden vajinal yoldan kitleyi çıkardık. Bu yöntem, hastamızda daha az ağrı, hızlı iyileşme süreci ve en önemlisi de kesi olmadan yapılan bir işlemdir." ifadelerini kullandı.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy ve Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Dulkadiroğlu da başarılarından dolayı hekimleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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