Kırşehir'de bir kadının rahminden 700 gramlık kist alındı

Kırşehir'de bir kadının rahminden 15 santimetre uzunluğunda, 700 gram ağırlığında yumurtalık kisti çıkarıldı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran kadının rahminde yumurtalık kisti olduğu tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli Op. Dr. Kadir Kangal, Dr. Öğretim Üyesi Aybüke Tayarer ve asistanlar Dr. Adil Yüksel Togay ve Dr. Doğan Yıldırım tarafından yapılan ameliyatla hastanın rahminden 15 santimetre uzunluğunda, 700 gram ağırlığındaki kist, kapalı operasyonla alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Kangal, "Kliniğimize başvuran hastamızda yaptığımız kontrollerde yaklaşık 15 santimetre çapında ve 700 gram ağırlığında bir yumurtalık kisti tespit ettik. Ekibimizle kapalı ameliyat yöntemi ve 'doğal boşluk cerrahisi' tekniği kullanılarak karın kısmı kesilmeden vajinal yoldan kitleyi çıkardık. Bu yöntem, hastamızda daha az ağrı, hızlı iyileşme süreci ve en önemlisi de kesi olmadan yapılan bir işlemdir." ifadelerini kullandı.