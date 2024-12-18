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        KAEÜ'de "İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması" konferansı düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:08
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        KAEÜ'de "İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması" konferansı düzenlendi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Dış Politika Enstitüsü Başkanı emekli Büyükelçi Hüseyin Diriöz, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

        Dış politika, diplomasi ve hukukun, insan haklarının korunmasında uluslararası arenadaki rolüne değinen Diriöz, güncel dış politika meselelerinde karşılaşılan zorluklara dair değerlendirmede bulundu.

        Diriöz, öğrencilerin insan hakları, uluslararası ilişkiler ve kariyer planlaması hakkındaki sorularını da yanıtladı.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de dünyadaki en önemli varlığın insan olduğunu ve her insanın hayatının, varlığının, sağlığının ve haklarının önemli olduğunu dile getirdi.

        Konferansa, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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