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        Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı

        Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:13 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:36
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        Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı
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        Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kırşehir Müftülüğü Hatice Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursu tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen icazet töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        İcazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Kur'an-ı Kerim'in insanlara doğru, ölçülü bir hayatı ve yolculuğu gösteren bir kitap olduğunu hatırlattı.

        Hafızlık yolunda destek olan anne ve babalara, millet ve devlet ile hafızeleri yetiştiren öğreticilere teşekkür eden Akbulut, hayat rehberi olarak ezberlemekle birlikte Kur'anın ne istediğini bilerek yaşamanın en önemlisi olduğunu söyledi.

        Öğrencilere Kur'anın emirlerini hayatlarında en iyi şekilde uygulamalarını isteyen Akbulut, "Kur'an sadece bize namazı, haccı emreden faizi yasaklayan bir kitap değil. Bu kitap bizim hayatımıza çeki düzen veren kutsal bir kitap. Hayat nasıl yaşanılması gerektiğini öğreten bir kitapla yürünürse sonu hidayet olur. " diye konuştu.

        Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin de hafızların toplumun önderi olduğunu, kadınların, kız çocuklarının eğitimine önem verildiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından kız öğrencilere taç takma merasiminin ardından hediye takdim edildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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