Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın zirvesine tırmandı
Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.
Kırşehirli dağcılar, Kervansaray Dağı'nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin faaliyetine katılan kentteki 12 dağcı, yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı.
Tırmanış sırasında zaman zaman karlı zeminde zorluk yaşayan dağcılar, 1679 metre yükseklikteki zirve noktasına güçlükle ulaştı. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, İstiklal Marşı okudu ve şehitleri andı.
Gruptakiler, daha sonra yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşün ardından kente döndü.
Öte yandan dağcılar, geçen hafta sonu ise Çayağzı köyünde 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine de tırmanış gerçekleştirmişti.
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