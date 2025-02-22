Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kırşehir'e hibe ve kredi desteği

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Özel İdaresine 10 milyon lira hibe ve 40 milyon lira kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Milletvekili Erkan, yazılı açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiğini belirtti.

Kentte hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve projeler üzerine verimli bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Sayın bakanımızın destekleriyle Kırşehir Millet Bahçesi projemizin hayata geçirilmesi için önemli bir adım atıldı. Ayrıca Millet Bahçesi içerisinde Ahi Çarşısı'nın da yer alması talebimiz olumlu karşılandı. Bununla birlikte İl Özel İdaremize 10 milyon lira hibe ve 40 milyon lira kredi desteği sağlanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum."